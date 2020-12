Chambre criminelle de Ziguinchor : 31 accusés face aux juges.

Quatorze affaires sont inscrites au rôle de la Chambre criminelle pour l’année 2020 du tribunal de grande instance de Ziguinchor.



Les 31 accusés vont répondre durant la période du 7 au 14 décembre 2020 aux 25 délits de meurtre, de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de 60, 21, 14, 10, 09 jours et d’ITT non déterminée, de détention illégale d’armes et actions ou rassemblements illicites ayant entrainé des violences et voies de fait ou des dommages matériels, d’association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogue, d’association de malfaiteurs, d’assassinat et vol avec violence, de contrefaçon de signes monétaires, de charlatanisme et complicité, de trafic international de cocaïne, de détention de signes monétaires ayant cours légal en bande organisée et faux dans un document administratif, de viol suivi de mort et vol avec escalade, d’association de malfaiteurs et tentative de séquestration, d’association de malfaiteurs en vue du trafic de drogue, de trafic intérieur de drogue et contrebande, d’infanticide, de culture et trafic de drogue à haut risque du tableau I, d’association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien, de trafic intérieur de drogue, de vol avec violence et usage d’arme et de détention et transport de drogues du tableau I en vue du trafic.



Le Procureur Papa Ismaïla Diallo a commis des avocats pour la défense des accusés devant l’avocat général. Une première session de la Chambre criminelle de Ziguinchor au cours de laquelle, les délits de meurtre, d’assassinat, d’infanticide et trafic de drogue sont revenus en force et occupent une bonne partie des accusations.



Les 31 accusés vont être jugés par la Chambre dont le Président est le Magistrat Cheikh Diop qui sera assisté par ses deux assesseurs.