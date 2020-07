Chambre criminelle de Tamba : Le présumé meurtrier de Bineta Camara condamné à la perpétuité.

La Chambre criminelle de Tambacounda a condamné ce jeudi 2 juillet Pape Alioune Badara Fall décrit comme « le meurtrier de la jeune Bineta Camara » à une peine de prison à perpétuité pour meurtre.



L’accusé a été jugé coupable pour avoir « volontairement » tué, le samedi 18 mai 2019, la fille du DG de l’Agence de développement local (Adl), Malal Camara. Et, il sera privé à vie de ses droits civiques. Le parquet de la ville du Sénégal oriental a été suivi dans ses réquisitoires.



Le drame avait à l'époque suscité une vive émotion. L’assassinat a eu lieu au quartier Saré Guilèle. Pape. A. Fall, le présumé tueur de la demoiselle Binta Camara a été identifié et arrêté avec le portable de la victime qu’il détenait par devers lui à la maison mortuaire même.



C’est grâce à la géolocalisation que les limiers l’ont repéré et identifié. Pape Alioune Badara Fall avait reconnu l'assassinat, mais refusait d’avouer le viol qu’il aurait commis. Délibéré le 2 juillet prochain...