Chambre criminelle : La bande à Cheikh Ndiaye risque 15 ans de travaux forcés pour vol à l’arrachée d’un sac contenant plus de 163 millions.

La bande qui avait dérobé plus de 163 millions de francs CFA en liquide devant les locaux de Orabank sur l’avenue Jean Jaurès à Dakar, ont été jugés aujourd'hui devant la Chambre criminelle. Le sac à main arraché en pleine rue contenait 250 mille euros, en coupure de 100 et 500.



La scène s’était déroulée le 22 mai 2015, en plein centre-ville et en plein jour. Faisant semblant de réparer une moto, Doudou Ndoye et Cheikh Ndiaye (en fuite), assistés par Arona Sow dit Baba et Pape Mor Djité ont surgi derrière un cambiste du nom de Mamadou Seck pour lui arracher le sac à main qu’il portait en bandoulière, le faisant violemment tomber au sol avant de le traîner sur plusieurs mètres.



Des faits de nature criminelle pour le parquet qui avait retenu le vol en réunion commis avec usage de moyen de locomotion, association de malfaiteurs et recel de malfaiteurs. Tous avaient reconnu les faits devant les enquêteurs. 15 ans de travaux forcés ont été requis à l’encontre de Doudou Ndoye, et Arona Sow dit « Baba » devant le TGI statuant en matière criminelle.



L’avocat général a demandé une peine de 10 ans de travaux forcés pour le sieur Pape Djité et 15 pour Cheikh Ndiaye, sous mandat d'arrêt. Doudou Ndoye a été interpellé de « manière fortuite » à l'occasion d'un banal contrôle d'identité au moment de faire le change. Il a fini par dénoncer ses complices.



L’avocat de la partie civile a réclamé « une stricte application de la loi », demandant ainsi 300 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Le juge de la Chambre criminelle rendra sa décision la semaine prochaine.