Chambre criminelle : Baye Modou Fall, surnommé Boy Djinné, à la barre.

Boy Djinné doit essayer à partir de ce mardi d'écarter les accusations d'association de malfaiteurs, vol avec escalade, usage d'arme et vol de voiture qui pèsent sur lui. Baye Modou Fall, à l’état civil, va avoir une journée pour se disculper à la barre.



Ce voleur multirécidiviste, auteur de nombreux cambriolages et braquages, est de nouveau jugé devant la Chambre criminelle. Il est accusé, en même temps que ses présumés complices, d’avoir emporté plus de 30 millions dans un magasin sis sur l'avenue Bourguiba en face de la Cité des Eaux.