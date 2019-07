Chambre criminelle / Affaire du bébé violé à Thiès : le procès du violeur présumé, Youssou Dièye, renvoyé au 12 novembre

C’est le 17 mai 2017 que le sieur Moustapha Fall s’est présenté au commissariat de 1er arrondissement de Thiès pour déclarer la disparition de son nourrisson, une fille qui venait d’avoir juste un an et quelque six mois plus tôt. La toute petite A. Fall avait mystérieusement disparu de l’intérieur de la chambre où elle dormait, dans la commune de Thiès-Ouest. Quelques instants plus tard, une information a fait état de la découverte d’un bébé, abandonné dans une maison en construction. L’enfant était dans un état critique, avec des traces de sang et du sperme entre les jambes. Et les gens de se déployer promptement sur les lieux pour constater qu’il s’agissait bel et bien du bébé recherché. Évacuée à l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, le Dr Alexandre Ngom a constaté que la petite A. Fall avait effectivement été violée. Tout de même, il réussira à procéder à une « réfection du périnée et du vagin » de la fille. L’enquête ouverte par la police a permis de mettre la main sur un certain Youssou Dièye, présumé auteur des faits horribles. Lequel mis en cause, lors de son interpellation, avait présenté une carte d’électeur appartenant à un certain Malick Diop. Dans un premier temps, le présumé délinquant niera les faits qui lui sont reprochés, avant de revenir sur ses déclarations pour reconnaitre avoir « abusé de la fille dans la maison abandonnée ». Toutefois, il a tenu à préciser qu’il était « ivre » au moment des faits, et de ce fait, soutiendra-t-il, « je ne pouvais pas revenir sur les circonstances du viol ». Omar Dièye, frère du mis en cause, et le sieur Ndiaga Diop ont affirmé avoir, ce jour-là, rencontré Youssou Dièye en état d’ébriété, vers 10 heures du matin, non loin de la maison en chantier où la pauvre petite fille a été découverte. Devant les juges, l’inculpé a toujours persisté dans ses dénégations en soutenant avoir été « inconscient » au moment des faits, ce en raison de son état d’ébriété d’alors. Par rapport à la carte d’électeur qu’il avait présentée aux enquêteurs lors de son arrestation, il a fait savoir que ladite pièce appartenait à un de ses amis. Selon lui, toutefois, l’idée de se faire passer pour une autre personne ne lui a pas une seule fois traversé l’esprit. L’affaire a été renvoyée au 12 novembre prochain par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès, qui constate que les avocats de la partie civile tout comme leurs confrères de la défense étaient tous absents à l’audience.

