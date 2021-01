Chambre Criminelle : Assane Sow risque la perpétuité pour avoir poignardé à mort Antoine Carvalho.

Assane Sow et Samba Doumbia risquent la prison à perpétuité si la Cour de la chambre criminelle de grande instance de Dakar suit le réquisitoire du procureur. Ils ont été jugés ce mardi pour association de malfaiteurs et tentative de vol commis la nuit avec usage d’armes et violence ayant entraîné la mort de Antoine Carvalho.



En revenant du boulot cette veille de tabaski, Antoine Carvalho ne pouvait pas imaginer qu’il avait rendez-vous avec la mort. Il a été mortellement poignardé par Assane Sow qui voulait lui chiper son téléphone.



Lors des débats d’audience devant la Cour de la chambre criminelle de Dakar, le film de ce crime odieux a été retracé et tout laisse croire qu’il s’agirait d’une tentative de vol qui a viré au drame. Selon Félix et Christian Carvalho, les deux frères de la victime par ailleurs témoin de la scène du crime, «C’est Assane qui avait porté le coup de couteau fatal à leur frère alors que ce dernier revenait de son lieu de travail. Les faits ont eu lieu en 2017 devant un bar situé à hauteur du Marché Bou bess de Pikine.



Attrait à la barre, le prévenu Assane Sow a tenté de se décharger des accusations de tentative de vol et d’agression et évoquant la thèse de la bagarre. « Je sortais du bar quand je suis tombé sur la victime. Il m’a heurté et renversé par la même occasion, la cannette que je tenais entre mes mains. Cela m’a énervé et on a eu un accrochage verbal avant la bagarre qui a entrainé sa mort», s’est défendu Assane Sow sans nier qu’il a asséné un coup de couteau à son protagoniste.



S’agissant de Samba Doumbia qualifié de complice de Assane Sow dans cette affaire criminelle, il a refuté les charges qui pèsent contre lui. Il dit n’avoir rien à voir avec ce crime.



Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a relevé que le mis en cause Assane Sow a reconnu avoir poignardé la victime et les témoignages des frères confortent la thèse de l’agression. Le parquetier a requis la condamnation à perpétuité. Le délibéré est fixé au 2 février prochain.