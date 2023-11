Chamboulement dans l’administration territoriale : Les soupçons de l’ancien MINT Aly Ngouille Ndiaye

Le président de la République, lors du conseil des ministres de ce mercredi, a procédé à des nominations notamment au titre du ministère de l’intérieur. L’ancien ministre de l’intérieur Aly Ngouille et candidat à la candidature à la prochaine élection présidentielle se dit surpris : « En parcourant le communiqué du Conseil des ministres du Sénégal, en date du mercredi 08 Novembre 2023, j'ai été surpris de constater que des agents de l'administration territoriale en l'occurrence des Préfets et Sous-Préfets, à qui on pourrait reprocher une prétendue parenté avec moi ont été éjectés de leurs postes » a indiqué l’ancien collaborateur de Macky Sall qui poursuit dans sa logique en rappelant qu’il les a « tous trouvés dans l'administration territoriale lorsque qu’il est arrivé au Ministère de l'intérieur en 2017. Le prédécesseur de Antoine Diome rappelle toutefois qu’avec ces préfets et sous préfets à qui on reprocherait une proximité avec lui, « ont simplement comme points communs d'être des originaires du Djolof ».



Aly Ngouille Ndiaye rappelle que ces hommes de l’administration territoriale ont capitalisé entre dix et vingt ans de service au sein du commandement territorial, ponctué d'une brillante carrière. En conséquence, « il trouve cette démarche politique regrettable et qui n'honore nullement l'administration sénégalaise et ses serviteurs ».