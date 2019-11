Challenge des champions / Pape Boubacar Gadiaga (coach Diambars) : « On n’a pas la prétention d’être champion dans cette compétition »

C’était le deuxième match des deux équipes dans le Challenge des Champions avec une victoire de l’US Gorée (2-1) qui se qualifie en demi-finale dans la foulée en s’offrant Diambars. Des buts marqués par Mbaye Sène coté académiciens de Diambars et Ndéné Fam (32e) et Moctar Koïta (52e) du côté des insulaires de l’US Gorée.



Malgré une première période très prometteuse des jeunes joueurs de Boubacar Gadiaga, les diambars ont baissé un peu le pied en seconde période et n’ont malheureusement pu concrétiser qu’une seule parmi toutes les occasions qu’ils ont pu se créer. En seconde période, malgré leurs intentions ambitieuses, les joueurs de Pape Boubacar, n’ont pas pu revenir au score face à une équipe goréenne très entreprenante aujourd’hui à Pikine.



Concernant la victoire finale de cette compétition, l’entraineur de Diambars se veut prudent, notamment avec de jeunes joueurs qui sont à sa disposition. Il se méfie quand-même des trois premiers du championnat de l’édition 2018/2019. « Il y a de grandes équipes dans cette compétition. Les trois premiers qui sont de très grandes équipes, sont certainement les favoris… On est un groupe très jeune on est là pour apprendre. On va essayer de bien figurer. On n’a pas la prétention d’être champion dans cette compétition. », laisse entendre, le coach Pape Boubacar Sarr.