Challenge des Champions : Le Jaraaf de Dakar remporte la 3e place.

Le Challenge des Champions prend fin aujourd’hui, ce samedi 30 novembre, au stade Alassane Djigo avec au programme, le match de classement qui opposait Jaraaf contre Teungueth FC et enfin la grande finale entre les mbourois de Diambars contre les insulaires de l’US Gorée.



Avec une équipe fortement remaniée, l’entraineur Pape Ciré Dia a su trouver les moyens pour inquiéter les joueurs de Teungueth FC. L’unique but du match a été marqué par le capitaine du Jaraaf, Cheikh Tidiane Sidibé à la 70 ème minute de jeu.



Avec sa troisième place au terme de cette compétition, le Jaraaf de Dakar remporte le bronze et une enveloppe de 2,5 millions de francs cfa en guise de prime.