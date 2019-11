Challenge des Champions : Diambars, l’emporte (1-0) sur l’US Gorée.

La première du challenge des champions a été remportée ce samedi 30 novembre par le club de Diambars. Un véritable exploit pour les joueurs du coach Gadiaga qui avait été battu par l’US Gorée lors de la phase de groupe. Dans ce match, tout n’a pas été tendre pour les mbourois.



Le gardien de but du Diambars a été sorti suite à un choc contre un joueur de l’US Gorée. Il sera remplacé par El Hadj Malick Sakho.



Les deux équipes se sont quittées sur un nul blanc à la pause. C’est à partir du retour des vestiaires que tout s’emballera avec un plat du pied de Bamba Dieng qui scelle le score à la 62e minute.



Enfin, le premier trophée du Challenge des champions va loger à Mbour après cette victoire plus que capitale pour les académiciens qui remportent dans la foulée, la prime globale de 10 millions de francs cfa et 6,5 millions pour le finaliste malheureux, l’US Gorée.