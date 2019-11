Challenge des Champions 2019 : La FSF accorde une subvention de 9 millions FCFA aux clubs participants

La fédération Sénégalaise de football (FSF) a procédé ce mardi à la remise d’une subvention 1.5 million à chacune des six équipes participantes à cette première édition du « Challenge des Champions. » Soit une enveloppe de 9 millions FCFA.



Pour cette grande première, ce sont les locaux de la FSF qui ont été choisis pour abriter cette cérémonie de remise de cette subvention. À cette occasion, le secrétaire général de la FSF, Victor Cissé de revenir sur l’importance que revêt cette compétition qui marque le début de la saison 2019-2019.



Une subvention qui devrait aider ces équipes à assurer une bonne préparation tout au long de ce tournoi. À signaler que la première journée s’est déroulée le 18 novembre dernier au stade de Mbao.



Résultats de la première journée



Teungueth FC 4-0 Dakar-Sacré-Cœur



Génération Foot 0-0 US Gorée







Programme de la deuxième Journée jeudi 21 novembre



US Gorée – Diambars 15h00 GMT Stade Alassane Djigo



Dakar-Sacré-Cœur – Jaraaf 17h00 GMT Stade Alassane Djigo