« Ceux qui n'ont que l'insulte, la calomnie et le mensonge comme programme, ne peuvent pas diriger ce pays » ( Pr Arona Coumba Ndoffène Diouf)

En visite de soutien aux populations impactées au niveau de la banlieue, particulièrement à Djiddah Thiaroye Kao, le Pr Arona Coumba Ndoffène Diouf n'a aucunement hésité à charger les détracteurs du régime de Macky Sall. Pour le souteneur du président, « profiter de cette situation délicate provoquée par les inondations n'est que malhonnêteté intellectuelle ».

En réalité, le ministre-conseiller s'adresse clairement à ceux qui sont descendus sur certains lieux envahis par les eaux et faisant croire que le régime en place a failli à sa mission sur la gestion des inondations. Ce qui serait, selon Arona Coumba Ndoffène, totalement faux!

Dans son discours, il ne fera pas de cadeau à ceux qu'il appelle des profitards. « Je connais bien cette localité dans la banlieue car je suis venu ici à plusieurs reprises. Les choses se sont bien améliorées", rétorqua l'homme politique de Biscuiterie. Plus loin il avancera : "Ces gens qui passent leur temps à dissuader les populations en leur disant que le président n'a, depuis 2012, rien fait, qu'ils se détrompent! Ces propos ne nous détourneront pas de l'essentiel car, c'est simplement des mensonges » .

Pour Arona Coumba Ndoffène Diouf, « se mettre devant les médias, en accusant gratuitement le régime et n'étant pas utile aux sinistrés en ces moments où ils ont besoin de soutien, est tout simplement ridicule ! »

Le ministre-conseiller a, pour finir, invité les habitants de Djiddah Thiaroye Kao à ne pas céder aux tromperies politiques qui ne font « que les amener au bord du gouffre ».