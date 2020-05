Cette partie commune des immeubles est à fuir pour éviter le coronavirus.

Le risque d’infection par le coronavirus existe un peu partout: dans la rue, dans les lieux à forte concentration, dans les transports en commun et même dans les immeubles à l'intérieur desquels il est possible de se déplacer même en restant confiné chez soi. Il faut surtout faire attention à l'ascenseur, indique Ancha Baranova, docteure en biologie et professeure à l’École de biologie des systèmes de l’université George-Mason, aux États-Unis. Dans une interview au journal Izvestia, la spécialiste a expliqué que c’est le manque de circulation d'air qui fait de l’ascenseur un lieu particulièrement dangereux.







Ainsi, le volume d'air dans l'ascenseur, dont une personne infectée s’est servie, reste toujours le même une demi-heure plus tard, quand une autre personne, cette fois-ci non-infectée, y entre, a souligné la spécialiste au média. Vu que l’ascenseur et l’entrée en général sont dangereux en raison du peu d’air qui y circule, afin de minimiser le risque de contamination, il est conseillé de se servir des escaliers ayant un accès direct à la rue, a-t-elle ajouté.







Selon Mme Baranova, dans de grandes salles, il est moins probable d’attraper le virus, car celui-ci est dilué dans l’air. Dans les transports en commun, la situation est diamétralement opposée: il y a peu d'air, le risque d'infection est donc plus élevé, a poursuivi la biologiste. Bien que le danger existe également dans la rue, le risque d'y être infecté est plus faible pour la même raison.







À ce jour, l'épidémie de coronavirus a fait plus de 260.000 morts, près de 3,8 millions de personnes ont été infectées de par le monde.