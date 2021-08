Cession de drogue : Un étudiant en 3ème année de mécanique condamné pour avoir vendu des médicaments contenant de l’ecstasy à des mineurs.

C'est suite à une dénonciation anonyme, que des agents de la police ont pris pour cible un certain Mass comme étant le cerveau de la vente de drogue aux mineurs à Dakar. Les enquêtes menées ont révélé que Mamadou Tambadou alias Choulo s’activait également dans la vente de médicaments. Et pour l'appréhender un des agents de la police l’a appelé pour faire la commande de deux pions pour un montant de 10 000 francs chacune. C'est au moment de la livraison qu'il a été interpellé.



À la barre, le prévenu a déclaré que c'est une fille qui l'a appelé en se présentant comme la copine de la nommée Marème Seck. Et elle voulait se procurer du médicament qui contient de l’ecstasy. "Voulant la rencontrer, je lui ai donné rendez-vous dans le but de lui indiquer là où je l’achète. Arrivé sur les lieux, on m’a arrêté. Je ne vends pas de la drogue. C’était pour ma propre consommation, mais l’autre médicament antidépressif, c’est pour ma sœur. J’ai acheté le comprimé à la cité Mixta », s'est-il défendu.



Prenant la parole, le maître des poursuites lui a fait savoir : "Vous vendez des médicaments qui contiennent de la drogue, car il y a de l’ecstasy, de manière illégale à des mineurs". Le parquet de signifier que la drogue fait énormément de dégâts chez les mineurs et ce sont les jeunes qui les y incitent. Ce qui a des répercussions au niveau de la société en encourageant la délinquance et le banditisme. Il répond qu'il n'a jamais vendu de la drogue.



Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis une peine d'emprisonnement de deux ans ferme. Selon le conseil du prévenu, son client voulait connaître la dame et lui montrer le lieu où il achète le médicament. Sur ce, il demande la relaxe pour tous les chefs d’accusation qui lui sont reprochés et la requalification de l’offre et la cession en simple détention de drogue.



Finalement, il sera condamné à un mois d'emprisonnement ferme...