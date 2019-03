Ces premiers actes qui attendent Macky Sall après sa prestation de serment

Réélu, à l’issue de la dernière présidentielle, Macky Sall, qui est rentré ce dimanche de son séjour à l’étranger, s’est remis sans attendre au travail. Sa volonté d’accélérer les dossiers pour son investiture, en est la raison a appris Dakaractu.



À quelques jours de son investiture qui lui permettra de prendre officiellement les rênes du pouvoir, pour son second mandat, ce sont les arrivées d’au moins 15 chefs d’État et de chefs de gouvernement qui sont attendus à Dakar. Mais, il est aussi révélé qu’au lendemain de son investiture, c’est-à-dire, vers le 5 et le 6 avril prochain, Macky Sall va recevoir son homologue, le président Égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. Ce, après quoi, il se verra décerner un prix par Bloomberg.