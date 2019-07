Ces criminels peuvent tuer un commandant de brigade. Mais pas notre gendarmerie !

Les faits se sont passés à Koumpentoum, localité sise dans la région orientale de Tambacounda, vers 03 heures au cours de la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 août 2019. Les populations se sont réveillées dans l’amertume et la consternation. Une association de malfaiteurs a tenté de s’emparer d’un coffre-fort dans un bureau de poste. Les Gendarmes alertés ont mis peu de temps pour se rendre sur les lieux avec à leur tête, l’Adjudant- Chef Tamsir SANE commandant de la brigade de cette localité. Selon toute vraisemblance et des informations diffusées à travers les médias, arrivés avec ses hommes, le commandant de brigade est atteint à la tête par une balle tirée des assaillants. Grièvement blessé, ce gradé au courage légendaire, en image ci-dessous trouve la mort.







Naturellement, il faut rappeler que le devoir républicain conduit des membres des forces de sécurité à mettre au quotidien leur vie en péril pour la protection des personnes et des biens. Aussi on en rencontre à foison, parce que habitués à faire reculer des malfaiteurs dès leur arrivée sur les lieux où un événement criminel a été signalé. Mais de mon point de vue, l’événement qui vient de se dérouler à Koumpentoum où de dignes dépositaires de la force publique sont accueillis par des coups de feu, par des assaillants au lieu de prendre la poudre d’escampette, est rarissime, pour ne pas dire inédit. A ce titre l’événement est trop important pour être relayé en quelques lignes seulement par les médiats avant de tourner la page comme un banal fait divers. Il mérite une attention particulière.











Aussi je suis en droit de poser quelques interrogations. :







- ♣ Est-ce que ces criminels n’envisagent pas de tenter d’installer la peur du côté des forces de sécurité, pour les amener à augmenter les délais d’intervention, en attendant d’éventuels renforts. Le temps de commettre leur forfait ?







- ♣ Y parviendront-ils?







En tout état de cause, la Gendarmerie sénégalaise dont l’efficacité est en perpétuelle évolution, parce que formée avec efficience pour faire face à ce qu’il convient d’appeler les nouveaux défis, inspire aux autorités et aux populations, un modèle de professionnalisme, de sacrifice, de loyauté et d’esprit républicain. Au point qu’il serait illusoire de croire que ces criminels parviendront à cette fin.







Autre remarque, la promptitude avec laquelle ce gradé a pris la direction de cette intervention au lieu d’attendre du renfort ou d’envoyer le PAM, (permanence), voire son adjoint, témoigne de son esprit de baroudeur, de son opiniâtreté et de son sens aiguë des responsabilités. Car un événement qui survient à 03 heures du matin, appelle à priori le transport de l’équipe désignée pour la permanence (PAM), qui en cas de difficultés fait appel au commandant de brigade.







De toute manière pour le cas d’espèce, cela ne surprend guère. Au motif que dans l’émouvant concert des témoignages recueillis, se dégage une constance.







Ce commandant de brigade est réputé faire preuve de disponibilité, de loyauté, d’abnégation, de générosité de cœur, de courage, d’un don de soi-même et un sens inaltérable du service public. Ce geste courageux, héroïque de Tamsir SANE, démontre l'abnégation dont sait faire preuve chaque gendarme, parce que au service quotidien de ses concitoyens.







Une parfaite illustration du métier des armes, qui interpelle davantage non seulement ceux qui l’ont choisi, mais les membres de leur famille. Dans la mesure où, pour l’honneur de la patrie, leur vie ne tient plus qu'à un fil. En d’autres termes, cela traduit que l’engagement de servir et de protéger, peut aller jusqu’au sacrifice suprême.







C’est ce patriotisme très singulier parce que hors du commun. J’allais dire cet esprit de sacrifice, ce don de soi, en somme ces valeurs républicaines qui fondent une nation. Aussi à mon humble avis, je pense que ce désormais feu commandant de brigade, mériterait des honneurs de la nation. Pour avoir compris à juste titre, qu’être gendarme voulait dire protéger les personnes et les biens, même au péril de sa vie.







Aussi, il a fait preuve d’un courage légendaire qui illustre de manière éclatante les vertus militaires. Un acte qui mérite respect et admiration de la nation toute entière. C’est pour ces motifs que le Haut commandant de la Gendarmerie, a pris la décision d’organiser une cérémonie le lundi 29 juillet 2019 à 08 heures 30, à la caserne Samba Diéry DIALLO pour rendre un hommage mérité à ce singulier gradé.







Ce commandant de brigade que j’ai eu l’occasion de côtoyer durant son temps de commandement à la brigade de Ouakam, en provenance de la brigade de Kolda, était motivé par des valeurs morales très élevées, la générosité dans l’effort, le don de soi et l'abnégation de servir sa patrie. Le fait qu’il soit tombé sur le champ d’honneur l’arme à la main alors qu’il ne devrait plus être loin du terme de sa carrière, dans des circonstances ainsi décrites, donne au sacrifice sa plus noble signification.







A ce titre, il n’est pas superflu de rappeler, le mérite de ces prestigieux corps de métier, que constituent les Forces de Sécurité (Police Gendarmerie Armée pompiers etc.). Ces institutions qui assurent même au péril de la vie de leurs personnels, la stabilité, la sécurité des personnes et des biens. Autrement dit, ceux-là qui ont choisi de mener sans désemparer une lutte farouche contre cette insécurité latente et endémique, qui sévit partout dans le monde. Auxquelles donc les populations ne seront jamais suffisamment redevables de l’exposition indéniable et permanente de leurs vies pour protéger d’autres vies. Lesquelles n’ont pas plus de valeur que les leurs, comme disait l’autre. On se demande ce que serait devenue l’humanité toute entière, sans ces forces de sécurité ? Sous ce rapport, tous les militaires de la gendarmerie (retraités comme en activité) tous les amis et sympathisants de la gendarmerie et autres populations sont invités à venir massivement rendre un hommage mérité à ce singulier gradé.







Sur ces considérations, je partage l'émotion, le chagrin qui affecte tout ce corps prestigieux. Je veux nommer la gendarmerie et toute une famille éplorée par la perte de cet être d'exception. Je pense singulièrement à la veuve du défunt et ses enfants. Mes pensées vont aussi à l’endroit du Haut commandement de la Gendarmerie qui doit être très préoccupé par cette délicate et insoutenable situation. Aussi je considère que personne ne doit rester indifférent au deuil qui affecte, au-delà de la famille éplorée, toute la nation.







Le Général de Corps d’Armée de la deuxième section Babacar GAYE, ancien Chef d’Etat-Major de l’Armée, avec qui j’ai partagé la prière de Jummah ce vendredi à la mosquée fenêtre Mermoz, dès qu’il m’a vu, s’est empressé de déplorer ce meurtre avant de me présenter ses condoléances émues.



J’exprime donc ma profonde consternation et ma compassion. Je présente des condoléances émues aux membres de la famille de ce vaillant gradé. Des condoléances qui s’adressent bien entendu aux collègues du défunt, à ses proches, à toute la Gendarmerie nationale, le Général Cheikh SENE en tête. Nous implorons naturellement avant de terminer, la Clémence et la Miséricorde de Dieu (Soub-Hana-Wa-Ta-Allah), l'Omnipotent, l’Omniscient, le Par-donneur des péchés, l’Accueillant au repentir dans son Infinie Miséricorde d’accorder à Tamsir SANE, une rémission totale de ses péchés, une béatitude éternelle prélude, à une vie édénique au jardin des élus (c.-à-d. place de choix au paradis des firdaws), Amïïn.







El Hadj Papa Cissé GUEYE



Adjudant Major Gendarmerie en retraite



Officier dans l’ordre national du Lion



Médaillé Militaire du Sénégal



Officier dans l’ordre du Mérite



Médaille d'Honneur Gendarmerie



Médaillé d’Honneur ONU