Ces bizarreries du nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire

Le nouveau gouvernement de la République ivoirienne a fini d’être la risée des réseaux sociaux. Et force est de constater qu'il y a de quoi.



Dans la formation de ce nouvel attelage gouvernemental, il faut croire que le président Alassane Ouattara semble dans une logique de servir ses proches, à l'orée d'une présidentielle à laquelle il est candidat.



Sinon comment comprendre la nomination de deux ministres pour une seule mission ? Kobenan Kouassi Adjoumani a été nommé Ministre de l'Agriculture et du développement rural tandis que Gaoussou Touré hérite du département de la Promotion...de la riziculture.



La même chose a été reconduite dans la gestion de l'Economie et des Finances. En effet, Adama Coulibaly a été nommé à la tête du ministère de l'Economie et des Finances mais n’empêche, le président a jugé nécessaire d'avoir un autre ministre chargé des Affaires économiques et financières à ses côtés.



Ces doublons ne manqueront pas de provoquer des télescopages dans l’exécution des missions assignées aux ministres. Mais la logique de la politique semble l'emporter sur l'efficacité de l'action gouvernementale.