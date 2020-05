« Certains pays africains ont aperçu la planète Vénus et non le croissant lunaire » (SaudiNews50)

Selon le média Saoudien SaudiNews50, ceux qui ont prié aujourd’hui, ont aperçu la planète Vénus mais pas le croissant lunaire. Le site qui cite le Centre international d'astronomie, indique que ces pays se sont trompés et qu’ils ont juste aperçu ...la planète Vénus et non la lune.