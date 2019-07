Cérémonie protocolaire de passation de service entre Cheikh Ahmed Tidiane Ba et Bassirou Samba Niasse, nouveau DG des Impôts et Domaines. (IMAGES)

La cérémonie de passation de service entre Cheikh Ahmed Tidiane Ba et Bassirou Samba Niasse nouveau Directeur général s’est déroulée ce matin à la Direction des Impôts et Domaines en présence des différents directeurs et hauts cadres de la DGID.