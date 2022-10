Cérémonie officielle du gamou de Médina Baye : Serigne Mahi Ibrahima Niass déplore la perte de certaines valeurs, remercie le président Macky Sall et adoube Antoine Félix Diome.

La cérémonie officielle du gamou de Médina Baye vient d'être clôturée devant le domicile du khalife Général.



Dans son discours, Serigne Mahi Ibrahima a fustigé la perte des valeurs occasionnant certains écarts de langage à travers des insultes sur les réseaux sociaux et autres. Toutefois, le guide religieux a mentionné que notre pays est en train de connaître une évolution notoire et selon lui, cela se justifie par le bouillonnement des idées notamment à travers l'hémicycle.



S'adressant au président Macky Sall, Serigne Mahi Ibrahima Niass a remercié le chef de l'État de ses nombreuses actions pour accompagner les foyers religieux. Et d'ajouter que le président Macky Sall "en accompagnant les foyers religieux, ne fait que consolider l'histoire de son pays".



Le khalife de Médina Baye d'ajouter que le Sénégal est très bien respecté à travers le monde à cause de son histoire, mais aussi par rapport à ce qu'il incarne en terme de "grenier des savoirs". En cela, Serigne Mahi Ibrahima Niass a félicité le ministre Antoine Félix Diome d'avoir bien géré les derniers remous au Sénégal.



Pour rappel, le ministre de l'intérieur était accompagné des ministres Serigne Mbaye Thiam, Abdoulaye Seydou Sow, Pape Malick Ndour, Aliou Sow, du gouverneur de Kaolack, du directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, du président du conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouf Bengelloune etc...



18 représentations diplomatiques sont actuellement présentes à Médina Baye dont 02 ministres (Algérie et Gambie)...