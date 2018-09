Cérémonie officielle du Magal des deux rakkas : Serigne Mame Mor Mbacké rejette l’idée consistant à rebaptiser la place Faidherbe au nom de Serigne Touba

Répondant au chef de la délégation gouvernementale Oumar Guèye, Serigne Mame Mor Mbacké a remercié la famille du parrain Feu Serigne Sidy Moctar Mbacké, au Président du kureel des deux rakkas, Serigne Ameth Fall et au maire de Saint-Louis Amadou Mansour Faye. Se rappelant des précurseurs de l’organisation d’un tel événement à Saint-Louis, Mame Mor Mbacké s’est adressé aux fidèles en leur demandant de dépassionner certains débats comme la débaptisassion de la place Faidherbe. Remettant les pendules à l’heure, Serigne Mame Mor Mbacké trouve inopportun ce tollé suscité sur les réseaux sociaux pour enlever la statue de Faidherbe.

« Serigne Touba a tout réglé en défiant l’autorité coloniale en son temps et cela justifie aujourd’hui cette marée humaine qui prie sur cette place », a-t-il soutenu.

Il a lancé un appel à la jeunesse pour qu'elle aille s’instruire et surtout éviter les débats puérils. « Il faut respecter son semblable », a-t-il martelé...