Cérémonie officielle du Magal de Porokhane / Antoine Félix Diome : « Sokhna Mame Diarra Bousso ndam la thi bépe dioulit... »

Le ministre de l'intérieur a conduit cet après-midi la délégation gouvernementale à l'occasion de la cérémonie officielle du Magal de Porokhane.

Antoine Félix Diome est revenu dans son discours, sur la vie et l'œuvre de Sokhna Mame Diarra Bousso consacrées aux préceptes de l'Islam et aux directives de son mari, Mame Mor Anta Saly Mbacké.

Selon le ministre, la sainte mère de Cheikh Al Khadim a ainsi tracé la voie à suivre pour la réussite de tout être humain dans ce bas monde et dans l'au de là. "Sokhna Mame Diarra Bousso ndam la thi bépe dioulit rawatina thi bépe mouride", a-t-il souligné.

Le ministre de l'intérieur s'est également félicité des nombreux efforts de l'actuel Khalife, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour faire de Porokhane l'une des cités religieuses les plus prospères. Il a terminé son discours en sollicitant des prières auprès du guide religieux pour la paix dans notre pays et dans le monde ainsi que pour le président Macky Sall afin qu'il réussisse ses nouvelles responsabilités au niveau de son poste de président de l'Union Africaine (UA).

Venu représenter le Khalife, son frère Serigne Fallou Mbacké a remercié ses hôtes au nom du Khalife général des mourides avant de prier pour le Sénégal. Il a mis l'accent sur les efforts de l'État dans le cadre de l'organisation du Magal de Porokhane.

Du côté des officiels présents, l'on peut citer le ministre de l'intérieur, Antoine Félix Diome, les ministres Abdoulaye Seydou Sow, Abdou Karim Fofana, Serigne Mbaye Thiam, Mayacine Camara, le gouverneur Alioune Badara Mbengue, Diène Farba Sarr, Mohamed Ndiaye Rahma, Djim Momath Ba, Baba Ndiaye, Adji Mergane Kanouté, Abdoulaye Vilane, Aly Mané, Sokhna Dieng Mbacké, Serigne Mboup etc...

Pour les guides religieux présents, Serigne Fallou Mbacké, Serigne Issakha Mbacké, Serigne Bass Porokhane, Mame Cheikh Anta de Darou Salam, entre autres.