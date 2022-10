Cérémonie officielle du Gamou de Médina Baye / Antoine Félix Diome à Serigne Mahi Ibrahima Niass : "Vous êtes en train de perpétuer le travail remarquable de votre père... L'État a investi 15 milliards dans l'assainissement de Kaolack".

Le ministre de l'intérieur a présidé ce vendredi la cérémonie officielle du Gamou international de Médina Baye. Devant le khalife de Médina Baye, Antoine Félix Diome a rappelé la dimension spirituelle et historique du Gamou de cette cité ainsi que les différents voyages de Cheikh Al Islam dans le monde pour porter haut la parole de l'Islam.

En ce sens, le ministre de l'intérieur a félicité le guide religieux pour sa dernière mission de médiation au Darfour, avant de déclarer : "à travers ce voyage vous ne cessez de perpétuer le travail remarquable de votre père, Cheikh Ibrahima Niass".

Antoine Félix Diome a transmis le message du chef de l'État ponctué surtout de sollicitations de prières pour la paix et la concorde au Sénégal et dans le monde.

Il est également revenu sur le projet d'assainissement de Kaolack qui a coûté près de 15 milliards de FCFA à l'État du Sénégal...