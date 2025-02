Cérémonie officielle de la Ziarra Léona Niassène : Le Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass plaide en faveur des paysans

Le Khalife général de Léona Niassène, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass, a plaidé en faveur des paysans ce samedi 1er février. Selon lui, "l'État doit trouver des solutions aux problèmes des paysans en mettant à leur disposition des intrants de qualité ainsi que du matériel agricole adapté. Au Sénégal, la majorité de la population travaille dans l'agriculture. Il est donc essentiel que l'État mobilise les moyens nécessaires pour garantir de bonnes récoltes", a-t-il déclaré.



Le Khalife a également souligné que tous les pays qui se sont développés ont mis l'agriculture au cœur de leurs priorités. "C'est le cas des États-Unis, de l'Espagne et de l'Italie. Dans ces pays, les gouvernements ont soutenu l'agriculture, et ces investissements ont porté leurs fruits. Par conséquent, l'État du Sénégal doit prendre en compte la situation actuelle des agriculteurs et les soutenir de manière concrète", a-t-il ajouté.



Ces propos ont été tenus lors de la cérémonie officielle de la Ziarra Léona Niassène, en présence d'une délégation gouvernementale conduite par Momath Talla Ndao, secrétaire d'État chargé de l'Urbanisme et du Logement. Il était accompagné de la députée Rokhya Ndiaye, de l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, ainsi que d'autres personnalités.