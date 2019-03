Cérémonie officielle de la 89ème édition de la Ziarra de Tivaouane / Serigne Mbaye Sy Mansour : « Il faut que les 5 ans de magistère de Macky Sall soient une période de prospérité pour le Sénégal. J'invite tout le monde à accompagner Macky Sall... »

"Le deuxième plus grand événement de la sainte ville Tidianyya après celui célébrant l'anniversaire du prophète Mohamed (PSL), a vécu ce dimanche, au complexe El Hadj Malick Sy. La 89ème édition de la ziarra annuelle a été présidée par le ministre de la justice, Ismaïla Madior Fall accompagné d'une forte délégation gouvernementale.

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, qui est revenu sur la réélection du Président Macky Sall, de rappeler : " Une personne avait prié pour que le président Macky Sall ait 20 mandats à la tête du pays. Mais comme, le Président Macky Sall avait dit que ce serait trop pour lui, je lui ai alors répondu d'enlever le zéro, comme cela vous allez avoir deux mandats. Par la grâce de Dieu, il l'a eu son second mandat". Et d'ajouter : "Avant la proclamation des résultats, tout le monde avait cru que le pire allait arriver. Heureusement, tout s'est très bien passé. Maintenant, il faut que les cinq années de magistère du Président Macky Sall soient une période de prospérité pour le Sénégal. J'invite en conséquence tous les sénégalais à accompagner le Président Macky Sall pendant son second mandat. "

Par ailleurs, le Khalife général des Tidianes a fait une révélation de taille relative à la fin des temps : " La fin du monde est proche, et c'est pour bientôt ", a-t-il soutenu...