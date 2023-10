Cérémonie officielle de la 140 ème édition : Ndiassane magnifie ses relations basées sur une entente cordiale entre les Kountiyu, Tivaouane et les autres foyers religieux

La cérémonie officielle de la 140 ème édition du Gamou de Ndiassane a vécu. Ce moment solennel a été saisi par le porte-parole de la famille Kountiyu, Serigne Khalifa Kounta pour revenir sur le message du nouveau Khalif, Cheikh Sidy Makhtar Kounta. Qui, à travers son porte-parole a salué le soutien constant de l'État du Sénégal et du Président Macky Sall. Serigne Khalifa Kounta a, aussi, magnifié les relations séculaires entre Kountiyu, Tidiane et mouride basées sur une entente cordiale et le respect mutuel. Serigne Khalifa Kounta a remercié le travail abattu par le comité d'organisation, notamment les délégations internationales qui ont fait le déplacement pour assister à ce grand événement religieux.