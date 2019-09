Cérémonie officielle The Best FIFA 2019 : Ruud Gullit et Ilaria D’Amico à la présentation

À six jours de l’événement, les noms des présentateurs de la plus prestigieuse soirée de la saison de football (The Best FIFA) ont été révélés ce mardi. Deux célébrités, Ruud Gullit et Ilaria D’Amico, accueilleront l'élite du beau jeu sur la scène de l'historique Teatro alla Scala de Milan le 23 septembre, lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards.