Cérémonie officielle Ndiassane 2018 : Le porte-parole du khalife exhorte la classe politique à la retenue et rappelle au président Sall ses engagements

Absent de la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane, le nouveau khalife Cheikh Becaye Kounta a été supplée par son frère cadet Mame Bou Cheikh Sidi Mactar Kounta et son porte-parole Pape Abdourahmane Kounta.

Ce dernier s'est chargé de prononcer le discours cérémonial.

A l'en croire, Cheikhal Becaye Kounta a beaucoup insisté sur la nécessité, pour tous, de revenir à de meilleurs sentiments, notamment la classe politique sénégalaise. Une recommandation encore plus importante en cette période de pré-campagne qui se présente sous forte tension.



Pape Abdourahmane kounta a par ailleurs relayé les demandes du khalife allant dans le sens de respecter et de poursuivre les différents engagements pris par le chef de l'Etat.