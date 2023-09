Cérémonie officielle - Gamou Tivaouane 2023/ Antoine Félix Diome: « C’est un devoir pour l’Etat et pour tout citoyen de défendre sa foi et les valeurs religieuses »

Pour les besoins de la cérémonie officielle en prélude du Gamou de Tivaouane, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome a conduit la délégation présidentielle composée du ministre des transports Mansour Faye, du ministre de la pêche Pape Sagna Mbaye, du ministre auprès du ministre de l’intérieur chargé de la sécurité de proximité et du ministre de l’artisanat. Après avoir salué toutes les délégations venues assister à la cérémonie officielle, le ministre de l’intérêt et de la sécurité publique a aussi, magnifié la collaboration entre les services de l’Etat et le comité d’organisation du Mawlid à Tivaouane.







« Le Président Macky Sall a toujours été pour la conservation des valeurs religieuses. De nos jours , il y a des menaces contre l’Islam et sur les foyers religieux. Mais c’est un devoir pour nous et pour tout citoyen de défendre leur religion, leur foi » a clarifié le représentant du Président Macky Sall, Antoine Félix Diome.



Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a, par ailleurs, magnifié le thème de cette année qui répond bien au contexte où la jeunesse tend vers la dérive. « C'est vers la guidance du Prophète que nous allons orienter les générations » tel est le thème qui a été soulevé lors de la cérémonie.