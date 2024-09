Cérémonie funéraire de Amadou Mahtar Mbow : le PM Ousmane Sonko présent avec une délégation gouvernementale 

Le Sénégal rend un dernier hommage au centenaire Amadou Mahtar Mbow qui a eu à marquer par son empreinte l’histoire politique du Sénégal. Le Premier ministre, au nom du chef de l’État et au nom du gouvernement du Sénégal, est venu avec une délégation du gouvernement représenter l’État du Sénégal. Parmi les membres du gouvernement, le ministre des forces armées, le ministre de l’intérieur Jean-Baptiste Tine, Cheikh Tidiane Dieye, ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, le ministre de la justice, Ousmane Diagne. Par ailleurs, la famille oumarienne représentée par le khalife Thierno Madani Tall et une délégation représentant le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. La présentation du bureau régional de l’Unesco a été présente à cette cérémonie funéraire.

Après cette étape, celui qui est qualifié de bibliothèque sera inhumé au cimetière de Yoff, lieu qui sera sa dernière demeure.