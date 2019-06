Cérémonie de remise du drapeau national au LIONS en DIRECT sur Dakaractu : Plateau spécial dès 15h30...

Après quelques jours de regroupement à Saly, les Lions ont rendez-vous ce vendredi 16h GMT au palais présidentiel. La remise du drapeau national sera retransmise en clair sur YouTube DAKARACTU TV HD . Les internautes d’ici et d’ailleurs vont donc vivre en DIRECT et en intégralité cette cérémonie qui sera également retransmise sur FACEBOOK LIVE. Un événement sportif qui bénéficiera d’un traitement unique, alliant expertise et passion du football. Notre confrère Moustapha Gaye sera sur un PLATEAU SPÉCIAL en compagnie de notre consultant maison, l'ancien international, ROGER MENDY, qui sera au micro avec journaliste sportif, CHEIKH OUMAR AÏDARA. LIVE…