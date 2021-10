Cérémonie de remise de médailles : Le ministère de l’environnement honore ses employés.

L’auditorium du Ministère de l’Environnement et du développement durable a accueilli ce 08 Octobre, la cérémonie de remise de médailles aux agents du ministère promus et nominés dans l’ordre national du Lion et dans l’ordre national du mérite au titre des années 2020 et 2021. Le ministre Abdou Karim Sall a présidé ladite cérémonie.



Une occasion pour le ministre de revenir sur le Programme Xëyu Ndaw Yii qui, à l’heure actuelle, dénombre déjà 10.000 emplois pour le secteur de l’environnement.

Lutte contre la coupe abusive de bois, lutte contre les feux de brousse, œuvrer pour la restauration des terres dégradées, le reboisement, lutte contre le braconnage et les pollutions et nuisances, lutte contre les changements climatiques, entre autre, le ministre a rappelé à tous les employés du ministère, l’importance du secteur environnement et actualisé à cet effet dans son discours les priorités du gouvernement du Sénégal avec la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE) Vert.



Du Colonel Baïdy Ba, directeur des eaux et forêts au chef de service du courrier, en passant par les retraités, la grande salle a vu défiler les récipiendaires, en l’occurrence de grandes personnalités qui ont servi le Sénégal à travers le secteur de l’environnement. Parmi elles, le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Amadou Lamine Guissé.



Élevés dans les différents ordres nationaux à titre civil ou militaire, ces commis appréciés par leur qualité, ont été félicités par le ministre Abdou Karim Sall qui n’a pas manqué de les inciter pour ceux qui sont toujours dans l’exercice de leur fonction, à rester fidèles à leur voie et servir d’exemple pour une relève assurée...