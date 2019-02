Cérémonie de remise de diplôme : 70 "Lionnes" du ministre Alioune Sarr décrochent leurs parchemins

Le ministre du commerce, Alioune Sarr, continue de jouer sa partition dans le domaine de l'autonomisation des femmes. Ses 70 "Lionnes" et 5 autres jeunes ont reçu leurs parchemins après une formation-pratique de deux jours dans le domaine de la transformation de fruits et légumes etc...