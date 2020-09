Dans le cadre de la deuxième phase du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC), le président de la République a présidé à Kaolack la cérémonie de réception des équipements post-récolte dudit programme. Ceux-ci font ainsi partie de la composante 2 : Amélioration de la productivité rurale, de la production agricole et de l'élevage du PUDC et contribuent à l'allègement des tâches domestiques et au renforcement de l'autonomisation des femmes en milieu rural. Dans la phase 2 à travers le financement de la BID, les 246 équipements qui sont produits, sont destinés aux populations des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.



" La phase 2 a mobilisé plus de 300 milliards de Fcfa dont les 150 milliards sont déjà acquis. Les procédures de passation de marchés sont presque finalisées et bientôt le PUDC va reprendre ce travail pour davantage de pistes, d'électrification rurale, de forages en milieu rural et de postes de santé...", a informé le président Macky Sall.