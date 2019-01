Cérémonie de présentation de vœux : Le ministre Amadou Ba honore 150 agents du MEFP et annonce la réception de bâtiments entièrement équipés

Le Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan a tenu ce lundi 21 janvier, une cérémonie de présentation de vœux pour l’année 2019. Une occasion saisie par l’argentier de l’État pour honorer 150 agents de son département ministériel qui, selon lui, ne cessent d’œuvrer pour la consolidation de la nouvelle dynamique de croissance engagée par le gouvernement du Sénégal. Pour le ministre Amadou Ba, l’an 2018 qui, d’emblée avait été déclaré année sociale, fut marqué par le leadership du Sénégal sur la scène internationale incarné par le Président de la République, Macky Sall. Il a aussi rappelé tout le travail abattu par le personnel du Mefp, notamment avec la rationalisation des dépenses publiques et la mobilisation des recettes fiscales. C’est ainsi qu’il a annoncé la réfection et la construction de nouveaux bâtiments entièrement équipés d’ici le mois d'avril pour mieux améliorer leurs conditions de travail...