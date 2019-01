Cérémonie de présentation de la coalition Sonko Président : Ousmane et ses lieutenants se lancent à l'assaut de Macky

Ce mercredi 2 janvier 2019 a été choisi par le candidat à la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko, pour procéder à la présentation officielle de la coalition "Sonko Président."

À travers cet acte posé à deux jours du début de la période de pré-campagne, il s'agit pour le leader du Pastef de présenter au grand public l'ensemble des partis politiques et mouvements alliés à son parti et ses idéaux en vu de l'élection de février 2019.



Ainsi des présidents de mouvements politiques et autres plateformes de soutien ont officialisé leur ralliement : Bruno d'Ernneville, Madièye Mbodj de Yonou askanwi, Mamadou Goudiaby Synergies, Mohamed Sall du MRDS, Dr Dialo Diop, Abdoulaye Niane de Téranga Sénégal, Bakary Badji de l'Union des forces africaines, Daouda Diop Juki Diarignou etc... À noter aussi la présence du maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Dias.



À l'occasion, le choix du nom de la coalition "Sonko Président" s'est naturellement fait en partant de l'appellation populaire (Président Sonko) a expliqué l'un des membres de la coalition. Le fond blanc de la bannière représentant la paix et la pureté est auréolé de cinq étoiles symbolisant le rayonnement futur du Sénégal. Non sans manquer de revenir sur les couleurs choisies qui rappellent curieusement celles du Parti socialiste (PS.)



Par ailleurs, il a été décliné par les nouveaux alliés des concepts qui devraient être appliqués tels que : la restauration de la souveraineté, une démocratie participative, une démocratie sociale et solidaire, la restauration de l'éthique et des valeurs, ouverture auprès des pays de la sous région etc...