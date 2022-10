Cérémonie de passation de service à l'Agence de développement local : Malal Camara cède sa place et témoigne sur son successeur...

C'est officiel, le Directeur général sortant de l'Agence de développement local a passé le témoin au nouveau directeur général entrant, Mr Abdoulaye Ndao. Prenant la parole, le DG Malal Camara a rappelé les efforts consentis pour le secteur de l'agence, et ceux de ses collaborateurs, le conseil de surveillance, le personnel...depuis son arrivée dans ce département.



« Je remercie le bon dieu, de m’avoir donné l'occasion de servir le pays depuis le 1 octobre 1985. 35 ans que je sers ce pays-là, maintenant je dois me reposer... Je remercie aussi tous le personnel de l'agence de leur compétence et de leur professionnalisme... », a déclaré l'ex directeur de l'Agence de développement local.



« Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue au nouveau DG, Abdoulaye Ndao, nos chemins se sont déjà croisés au conseil régional de Tamba. Vous avez des hommes de qualité au niveau de l'agence de développement local et j'ai aucun doute pour que ce que je n'ai pas pu faire, Abdoulaye Ndao le fera parce-que, c'est un garçon de qualité, c'est un garçon sur lequel le Sénégal et la région de Tambacounda doivent compter... »



Il termine par la même occasion en remerciant le président de la République, le président du conseil de surveillance et surtout le personnel de l'agence de leur engagement, leur dévouement, détermination, et de leur travail de qualité durant leur cheminement...