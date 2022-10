Cérémonie de passation de service à l'ADL : « Lorsque le décret est tombé, j'ai reçu pas mal d'appels d'expression de joie, mais en âme et conscience j'ai eu peur... » (Abdoulaye Ndao)

Mr Abdoulaye Ndao a été installé, ce mercredi 19 octobre 2022, dans ses nouvelles fonctions de Directeur Général de l'agence de développement local. Il remplace, à la tête de l'ADL, Mr. Malal Camara admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. « Entre Malal Camara et Abdoulaye Ndao, nous sommes deux personnes, mais je considère que nous sommes une seule même personne, l'homme est l'aboutissement de son histoire, cette histoire, elle est faite de rencontre, elle est faite de moments d'angoisse, de moments de plaisir, elle est faite aussi des fois des moments de joie et de séparation. Je considère que notre chemin se retrouve et on ne se sépare pas, vous ne quittez pas la maison, vous êtes là parce que je suis là. Nous avons été ensemble, nous avons travaillé ensemble... »



« Lorsque le décret est tombé, j'ai reçu pas mal d'appel d'expression de joie, mais en âme et conscience j'ai eu peur, parce que je me suis dit que la confiance que le président et les personnes ont envers ma modeste personne, comment je vais faire pour ne pas les décevoir... » a ajouté, le nouveau DG.



Il terminera par tendre la main au conseil de surveillance, au personnel pour le développement de l'agence de développement local. « Nous sommes appelés à travailler ensemble, l'objectif est la réussite de notre mission, je pense que la main dans la main, c'est sûr et certain qu'on verra l'ADL très loin au niveau de la pyramide de l'émergence... »