Cérémonie de passation de service : Mansour Faye a fait ses adieux au ministère de l’eau et installe Serigne Mbaye Thiam dans ses fonctions

La cérémonie de passation de service entre le nouveau ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam et Mansour Faye chargé du nouveau ministère du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, s'est tenue aujourd'hui, en présence du personnel du ministère.



Serigne Mbaye Thiam, le ministre entrant, a fait savoir qu’il n’est pas venu pour remplacer Mansour Faye, mais pour lui succéder dans le travail déjà entamé.



Le nouveau ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale a félicité Serigne Mbaye Thiam à la tête du ministère de l’éducation nationale et déclare que ce dernier fera mieux que lui. « Vous avez été très courageux devant les cris des syndicalistes du secteur de l’éducation. La gestion de l'eau n’est pas facile, mais avec toute la bravoure et les exploits que vous avez réalisés dans le secteur de l’éducation, je suis persuadé que vous allez faire mieux que moi... »