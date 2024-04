Cérémonie de levée de couleurs : Un cérémonial marquant le 64e Anniversaire de l'indépendance du Sénégal, présidé par le PR Diomaye Faye

Le palais de la République a abrité ce jeudi 4 avril 2024, la cérémonie de levée des couleurs marquant la 64e Édition de l'anniversaire de la fête de l'indépendance du Sénégal. Elle a été présidée par le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en présence des officiers Généraux que sont le Cemga, Mbaye Cissé, le chef d'état major particulier du chef de l'État, Meissa Niang, le Haut commandant de la gendarmerie nationale,directeur de la justice militaire, Général Moussa Fall. Les présidents d'institutions que sont l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct) Aminata Mbengue Ndiaye, du Conseil Économique Social et Environnementale (Cese) Abdoulaye Daouda Diallo et le Premier Ministre Ousmane Sonko sont arrivés ensemble.



Les ministres, le secrétaire général de la présidence Oumar Samba Ba et le Directeur de Cabinet, Mary Teuw Niane et le ministre de l'intérieur Makhtar Cissé ont également pris part à la cérémonie.



Arrivée du président Bassirou Diomaye Faye à 10h ...



Habillé en boubou traditionnel blanc, assorti de babouches blanches, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait son entrée vers 10h. Il a ensuite passé en revue le détachement de la garde présidentielle avant de saluer les officiers généraux puis les Présidents d'institutions présents. Il s'en est suivi la montée du drapeau national, un moment qui symbolise la cérémonie solennelle et sobre de la levée des couleurs au Palais de la République.