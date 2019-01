Cérémonie de dédicace : Moustapha Samb revisite l'histoire de "Cheikhoul Khadim et les autorités coloniales" dans un ouvrage de 258 pages

L’universitaire sénégalais Moustapha Samb, président du conseil d’administration de l’Agence de presse sénégalaise (APS), a présenté son dernier livre consacré à Cheikh Ahmadou Bamba, ce mercredi au cours d’une cérémonie de dédicace. Cet ouvrage de 258 pages intitulé "Cheikhoul Khadim et les Autorités coloniales", a été publié aux Presses universitaires de Dakar, et préfacé par le ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly. Composé de deux grandes parties, dont la première consiste en une présentation de l’Islam au Sénégal, à travers l’évocation de la vie des principaux dirigeants de confréries musulmanes sénégalaises, une manière de revenir sur "les débuts des relations difficiles entre les colonisateurs et le fondateur du mouridisme", Cheikh Ahmadou Bamba...