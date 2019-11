Cérémonie de dédicace : "L'identité en questions", une approche philosophique à un concept multiréférentiel

Le professeur Boubacar Camara de la faculté de Philo de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), vient de dévoiler son tout nouvel ouvrage "L'identité en questions." Un livre de 222 pages, scindé en quatre parties dédiées à décortiquer "L'identité" et ses facettes multiples qui y sont ainsi évoquées dans une approche purement philosophique. Pour le Dr Camara, il s'agit là d'un concept multiréférentiel qui est plus que jamais d'actualité. Une cérémonie de dédicace rehaussée par la présence de El Hadj Hamidou Kassé, ancien ministre chargé de la communication à la présidence de la République. Ainsi que celle de plusieurs professeurs, amis, famille proche et élèves tous interpellés par cette question identitaire...