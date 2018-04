Cérémonie de décoration à la médaille d’honneur de la Douane : Le directeur annonce de nouvelles mesures pour renforcer la surveillance des frontières…

En ce jour de commémoration de la fête de l’indépendance du Sénégal, la section de la douane, comme à l’accoutumée a procédé à la cérémonie de remise de la médaille d’honneur. À cette occasion, les agents les plus brillants ont été distingués en présence de leurs pairs et de leurs familles respectives. Ainsi en présence du ministre du Budget, de l’ambassadeur du Congo et des personnalités de ce secteur, le directeur des douanes a annoncé le renforcement de la Douane par l’installation de nouvelles technologies, de matériels sophistiqués pour assurer la sécurité au niveau des frontières.