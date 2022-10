Cérémonie de clôture du gamou de Médina Baye : Le Khalife général invite pouvoir et opposition à bannir toute forme de violence et à se consacrer exclusivement au développement du Sénégal.

Le Khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass a présidé la cérémonie de clôture du gamou de cette cité.

À cette occasion, il a délivré un dernier message à l'endroit des fidèles venus nombreux cette année prendre part à la nuit du prophète (PSL).

Le guide religieux a d'abord formulé des prières pour la paix et la concorde dans notre pays et au niveau de l'ensemble des autres nations du monde.

S'agissant du Sénégal, Serigne Mahi Ibrahima Niass a invité pouvoir et opposition à bannir toute forme de violence, notamment dans leurs discours et à faire de telle sorte que le Sénégal ne soit plus dans le lot des pays en sous-développement. Et selon le Khalife, il va falloir une synergie d'actions en mettant le focus sur l'éducation (culture) et l'économie.



L'autre temps fort de son discours est relatif à un appel à l'endroit de l'ensemble des décideurs de la fayda afin que la relève soit correctement préparée et que le legs soit également à la hauteur des attentes...