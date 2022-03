Cérémonie de clôture du 142ème Appel du Mahdi : Une forte délégation conduite par Antoine Félix Diome se présente à Yoff-Diamalaye.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique s’est présenté ce samedi à l’occasion de la cérémonie de clôture du 142e Appel de Mane Limamoulaye qui se déroule présentement à Yoff, Diamalaye.



Plusieurs autorités peuvent être reconnues dans cette délégation représentant le président de la République Macky Sall.



Le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre Seydou Guèye et le ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent, Abdou Karim Fofana ont marqué de leur présence cette cérémonie de clôture de cet Appel du Mahdi qui avait, cette année après une pause liée à la pandémie de Covid-19, comme thème : « l’Éducation et sa portée dans la lutte contre l’extrémisme ».



Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Antoine Félix Diome, va prononcer incessamment son discours et délivrer le message du chef de l’État destinée à la communauté Layène.