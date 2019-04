Cérémonie de clôture de la 14e session de formation du CRL Yali Dakar : former de jeunes leaders pour porter tout un continent !

La cérémonie de clôture de la 14e session de formation du Centre Régional de Leadership Yali Dakar qui a eu lieu, ce vendredi 12 avril 2019 à l’auditorium du Cesag.



La cérémonie s’est déroulée sous la présence effective de Omar Touré, coordonnateur du Yali, du directeur général du Cesag, Balibié Serge Auguste Bayala et de Salla ba, Directrice adjointe du bureau éducation à l’Usaid.



À en croire, la directrice adjointe du bureau éducation, Salla Bâ, l’Usaid est un partenaire technique et financier du programme Yali.



Le centre régional de leadership Yali permet de soutenir et de promouvoir le leadership des jeunes africains pour qu’il puissent avoir les capacités de se prendre en charge et de participer activement au développement du continent africain.



Le centre accueille des jeunes venant de 16 pays différents à travers l’Afrique. Ces participants ont renforcé leurs compétences en leadership dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’engagement citoyen et de la gestion des administrations publiques.



À travers ce programme, l’objectif visé c’est de donner la capacité aux jeunes pour qu’ils portent leur projet eux-mêmes et les réalisent mais aussi de soutenir les jeunes leaders africains dans leurs efforts visant à stimuler la croissance et la prospérité, à renforcer la gouvernance démocratique et à améliorer la paix et la sécurité sur le continent africain.