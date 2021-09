Cérémonie de Signature de Contrats de financement par le 3FPT pour le rehaussement des plateaux techniques des centres de formation professionnelle et technique de Thiès.

L’une des missions principales du 3FPT est l’amélioration des conditions d’apprentissage et d’enseignement, la mise en place d’offres de formation adaptées aux besoins du marché dans les établissements de formation professionnelle et technique implantés sur le territoire national. C’est à cet effet qu’à travers le guichet de Financement des Établissements de formation professionnelle et technique (GFET), le 3FPT a procédé ce vendredi 10 septembre à la signature des conventions de financement d’un montant global de 1 733 554 134 FCFA pour accompagner les centres de formation professionnelle et technique de Thiès de divers secteurs prioritaires de développement au rehaussement de leurs plateaux techniques



Le financement concerne l’achat d’équipements, les constructions / réhabilitations / extensions de salle de cours, d’ateliers de travaux pratiques, de magasins etc. et matérialise encore plus les efforts de l’État en matière d’amélioration des conditions d’apprentissage et d’enseignement dans les établissements de formation professionnelle et technique à travers tout le Sénégal. Il vise aussi à accroitre les financements alloués aux établissements de formation pour leur permettre d’être plus flexible et autonome afin d’améliorer qualitativement l’offre existante, de développer de nouvelles offres de formation répondant aux besoins réels des cibles mais aussi de mettre en place des outils de gestion et de pilotage performants au niveau des établissements