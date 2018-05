Cérémonie de Dédicace à titre posthume : Niasse propose la création de la Fondation Serigne Moustapha Cissé

Un homme de sagesse, dévoué et intègre : tels sont les caractéristiques qui reviennent à propos de feu Serigne Moustapha Cissé. La maison d’édition Maguilen, en collaboration avec la fondation Orange procédait cet après-midi à la cérémonie de dédicace du livre intitulé « Du Daara à la diplomatie ou Le parcours d’un homme exceptionnel ».



Cette œuvre à titre posthume retrace selon son ancien directeur administratif Moustapha Wélé, le long périple que « Son Excellence » comme l’appelait affectueusement ses proches a du relever pour bâtir une cohésion sociale, mais surtout pour le dialogue islamo-chrétien.



L’ambassadeur quant à lui, a axé son allocution sur la culture diplomatique dont faisait preuve l’ancien commissaire au Pèlerinage à la Mecque. « Les trois quart de sa vie était consacré à la Ummah », a-t-il affirmé.



Pour le président de l’Assemblée Nationale qui a préfacé ce livre, l’ancien Khalife de Pire était le relais et pont qui unissaient les pays musulmans d’Afrique et le monde arabe. À ce titre et en vertu des nombreux efforts que le défunt a consenti pour la paix au Moyen Orient, dans le monde et pour la consolidation des bases de la Ummah islamique, Niasse de suggérer la création de la Fondation Serigne Moustapha Cissé afin de perpétuer ses œuvres...