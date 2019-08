A l’occasion de la 26e édition de FIBA Women's AfroBasket 2019 qui se déroule à Dakar à partir de ce samedi 10 Août jusqu’au dimanche 18 Août, la chanson officielle « Viva Africa » fera l'écho de la diversité et de l'unité qui règnent au sein du peuple africain.



Écrite, produite et enregistrée par le célèbre artiste sénégalais Didier Awadi, cette chanson a été choisie par la FIBA, la Fondation Internationale de Basketball et la fédération sénégalaise de basketball (FSB) comme hymne officiel de la compétition à 12 équipes qui se déroulera à Dakar Arena.



Awadi s'est associé au très connu et populaire Idrissa Diop, ainsi qu'à six autres artistes : Clayton Hamilton, Korka Dieng, Pama Dieng, Fefsy, Sabel Dieng et Astar… pour transmettre ce message qui tient à souligner l'importance de l'harmonie et de la cohésion.



« Cette chanson « Viva Africa » est un message d’unité et de solidarité entre toutes les femmes d’Afrique qui sont des championnes. Peu importe d’où vous venez, vous êtes là pour représenter l’Afrique. Pour moi, c’est un très grand moment de solidarité », a lancé le chanteur Didier Awadi.



« Viva Africa » sera présentée officiellement samedi soir devant les milliers de fans qui seront présents lors de la cérémonie d'ouverture de la compétition, juste avant la rencontre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire à 19 heures GMT.