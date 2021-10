Cérémonie d’ouverture de « Expo-Dubaï 2020 » : La cité du désert prête à accueillir 25 millions de visiteurs.

L’exposition universelle de Dubai 2020 a ouvert ses portes ce jeudi. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée ce jeudi en présence de la famille royale. Ce rendez-vous, repoussé l’année dernière à cause de la pandémie de Covid-19, promet cette année les plus belles innovations architecturales et technologiques venant de plus de 190 pays.



Le prince héritier de Dubai, le Cheikh Hamdane Ben Mohammed a procédé à l’ouverture de cet événement qui a coûté sept milliards de dollars.



Pour rappel, le Sénégal va participer à ce rendez-vous international de six mois et organisera sa journée le 13 octobre sous la présidence du chef de l’État, Macky Sall.